В районе операции Объединёных сил в Луганской области стало известно о смерти двух военных, принадлежащих к Центру специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины. Помимо этого, сообщается о ещё одном пострадавшем.

Установлено, что скончались подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлёв. По предварительным данным, мужчины стали жертвами вследствие артиллерийского обстрела.

Ранее сообщалось, что в течение прошлых суток силы ВСУ атаковали Народную милицию Луганской Народной Республики более тридцати раз.

Напомним, что в 2014 году Украина развернула антитеррористическую операцию, которая в конце апреля была завершена указом президента страны Петром Порошенко. Однако сразу после неё на территории предыдущих боевых действий началось действие операции Объединённых сил одновременно с вступлением в силу закона о реинтеграции Донбасса, который позволяет использование сил военнослужащих внутри государства.