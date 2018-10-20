В Азовское море после ремонта вернется "самый мощнейший" корабль Украины

Сегодня, 09:06 \\ Военторг

Возвращения пограничного сторожевика проекта 205П «Донбасс» ожидают в скором времени на Украине. Об этом рассказал портал «Тиск» в Facebook. По мнению СМИ, это один из "самых мощных" единиц украинской морской техники.

 Сообщается, что в ремонтные работы включались окраска и очищение корпуса. Кроме того на подводной его части были установлены специальные протекторы. Также был произведен ремонт рулевых механизмов, винтов и валов. Улучшению и модернизации подверглись системы охлаждения и механизмы двигателей.

Отмечается, что «Донбасс» оснащен двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230. пулемётами ДШКМ калибра 12,7 мм, двумя пулемётами ПКМБ, сбрасывателями глубинных бомб. Экипаж судна состоит из 31 человек. Среди них есть 5 офицеров.

Сторожевой корабль был сконструирован в 1982 году в Ленинграде. Тогда он был на службе в Пограничных войсках КГБ СССР. Через 10 лет сторожевик перешел в состав Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Еще через 3 года «самую мощнейшую единицу» морского флота переименовали в «Донбасс». Еще в августе представители Военно-морского ведомства заявили, что Украина не в состоянии достигнуть того уровня вооружения во флоте, который есть в России в Черном и Азовском морях. Однако командование ВМС отметило, что для противостояния точно такой же уровень не нужен. Достаточно лишь иметь "небольшой, но эффективный" флот.

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Автор - Евгения Чернобаб
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