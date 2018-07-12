Петр Порошенко угрожает России украинской авиацией‍

Сегодня, 08:36 \\ Военторг

Президент Украины без каких-либо объяснений заявил, что РФ собирается устроить нападение на нее с помощью воздушных сил. По его словам, благодаря учениям "Чистое небо — 2018" Москва заплатит за это "высокую цену".

 Накануне новое сообщение с прикрепленной к нему видеозаписью появилось на личной странице в социальной сети Facebook украинского лидера Петра Порошенко. Он в который раз поведал, какой цели служат совместные с НАТО учения, которые проходят на территории Украины с 8 октября и завершатся уже через несколько дней, 19 октября.

 Порошенко заявил, что ни он, ни другие граждане его страны не будут спрашивать у России о том, что собираются делать на своей земле. При этом он начал довольно открыто угрожать России, что украинская авиация готова сражаться и готова отражать внезапные нападения с неба.

Также, по мнению президента, не только солдаты Украины чему-то учатся у военнослужащих стран НАТО, но они и сами способны чему-то их научить. Напомним, в учениях на Украине участвуют представители Нидерландов, США, Бельгии, Польши и т.д.

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Автор - Мартина Корф
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