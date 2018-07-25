В Ростовской области более 250 спецназовцев были подняты по тревоге

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Данная тревога прозвучала в связи с освобождением заложников. 

 Подразделение спецназа в Южном военном округе, которое находится в Ростовской области было поднято по учебной тревоге. 

Как стало известно, отряды проходили ежегодную проверку на полигоне Кадамовский.  

В ходе учений военные пробежали кросс большее 100 км. Помимо этого, отряду было необходимо провести спасательные операции гражданских пленных, проходить зоны, пораженные химическим и биологическим оружием. 

Также, военным было необходимо продемонстрировать свои штурмовые навыки. Это определялось штурмованием военной базы врага. Также, проверялись навыки умения ведения стратегии, находясь в тылу врага и уничтожением диверсионных автоколонн. 

Как стало известно, в учениях приняло участие более 250 бойцов специального назначения и около 50 единиц специализированной военной техники. 

Также, стало известно, что более 15 тысяч военных, проходящих службу по контракту, пополнили подразделения в ЮВО. Перед оформлением контракта, каждому желающему необходимо будет пройти особый подготовительный курс, с упором на навыки выживания. Помимо этого, с каждым кандидатом будет проходить собеседование, которое будет определять уровни его подготовки, как физические показатели, так и психологическую готовность.

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Автор - Тереза Кёльн
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