Жириновский проговорился о системе С-700, которая "закроет всю планету"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский случайно проговорился о системах С-700 и С-600. Он заявил, что они закроют всю планету так, что ни один летательный аппарат не сможет подняться в воздух.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский выступал на телевизионной передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая регулярно выходит в эфир на телеканале Россия 1. В шоу политик вдруг заговорил о ракетных системах, в частности, о С-700. Владимир Жириновский сначала указал, что Россия имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700. Он прокомментировал действия страны, которая несколько дней назад отдала Сирии военный комплексы С-300. Депутат ЛДПР уверен, что российские системы ПВО С-300 самые лучшие в мире. Кроме того, есть и другие системы. И, по словам политика, если Россия захочет, она сможет «закрыть всю Землю», из-за чего ни одно воздушное судно не взлетит.

Неожиданное заявление Жириновского рассмешило публику в зрительном зале шоу. Ведущий же Владимир Соловьев тоже решил перевести разговор в шутку. Он подчеркнул, что не стоит сразу раскрывать все карты, а то ведь так можно и о С-1500 случайно рассказать. Однако депутат Государственно Думы на этом не остановился. Он отметил, что С-700 станет последней системой ПВО, а потому пока С-1500 можно не ждать. Но С-700 настолько мощная, что способна помешать "любым пускам во всем мире".

Напомним, ранее стало известно, что в Астраханской области были проведены военные учения с применением С-300 и С-400. Установки уничтожали мишени, которые являлись имитацией самолетов.