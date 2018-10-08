На Украине истребители НАТО провели испытания с российским С-300‍

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Как указывает источник, таким образом страны отреагировали на поставку зенитно-ракетных комплексов РФ в Сирию и решили подготовиться к возможным атакам на территории последней.

 Информационное издание Soha News передают сообщение о том, какое мероприятие в рамках военной подготовки провели на Украине. Как сообщается, его инициаторами стали специалисты из США и Израиля. Выступая под эгидой НАТО, они провели испытания с российским комплексом для поражения целей на различных высотах С-300‍. Мероприятие посчитали актуальным на фоне свежей поставки в Сирию вооружения России данного типа.

 Как сообщается, специально для этой цели Штаты предоставили свои истребители четвертого поколения F-15C Eagle в количестве 18 единиц. Подготовленные для задания пилоты использовали военные самолеты, чтобы проверить действие С-300. При этом по итогу делегация, представляющая НАТО, заявила, что их вооружение является неуязвимым для зенитного комплекса.

 Soha News уточняет, что специалисты, которые проводили небольшие учения, уверенны: имеющиеся на Украине образцы С-300 не отличаются от тех, которые были поставлены для использовании армии Башара Асада.

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Автор - Мартина Корф
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