"Калашников" прокомментировал планы США производить российское оружие

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Концерн "Калашников" отреагировал на желание американских властей разрабатывать российское оружие. Руководство заявило, что подобные желания, исходящие от других стран, только доказывают качество и надежность.

 Российский концерн не был проинформирован о намерении США заняться производством российского оружия, в том числе, пулемета Калашникова. Об этом сообщили официальные представители пресс-службы организации. Однако руководство подчеркнуло, что «не удивлено», поскольку это является очередным доказательством отличной работы российских производителей, раз их технологии вызывают такой интерес у других стран.

Напомним, ранее зарубежное издание The National Interest рассказало о планах США производить на своей территории российское оружие. Они подготовили специальный грант для компаний. Победитель, который его получит, должен будет изучить технологию нескольких пулеметов, в том числе, Калашникова, понять, как работает механизм и изготовить на территории США из американских деталей аналоги

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Автор - Евгения Чернобаб
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