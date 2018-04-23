"Проект гордости": Западный эксперт объяснил популярность российских С-400 у других стран‍

Сотрудник Института исследования проблем мира, расположенного в Стокгольме, Симон Ваземан, подчеркнул, что зенитный ракетный комплекс уже заказали для себя Индия, Китай и Турция. Помимо этого, переговоры за контракт ведет Саудовская Аравия.

Накануне в эфире международного телеканала "Аль-Джазира" обсудили, почему российский зенитный ракетный комплекс под названием С-400 пользуется такой большой популярностью у других стран‍. В роли эксперта в данном случае выступал Симон Ваземан из Швеции, который сотрудничает со Стокгольмским институтом исследования проблем мира.

Он объяснил, что на сегодняшний день система С-400 не имеет на рынке аналогов, которые бы достойно с ней конкурировали. Западный эксперт рассказал, что комплекс довольно подвижен несмотря на свою массивность и мощность. Всего за несколько минут он может развернуться, осуществить пуск ракеты и переместиться на другую точку. Более того, они обладают очень точной навигацией, с помощью чего с поразительной целкостью бьют по мишени.

По словам Ваземана, С-400 стал для стран, претендующих на закупку, "проектом гордости". В особенности он отметил Турцию, которая идет против мнения США, не боясь потерять их расположение, и тем самым даже бросает вызов НАТО.