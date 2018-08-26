Политологи предсказали гибель спутников США от российских или китайских аппаратов

Американский политолог Брайан Чау рассказал изданию The National Interest, что спутники США ждет гибель. Причем, как он указал, причиной этого окажется либо Россия, либо Китай.

Автор статьи, которая опубликована в американском издании, заявил, что если возникнет опасность "космического Перл-Харбора", то США совершенно к ней не готовы. По его мнению, у Вашингтона нет совсем никаких ресурсов, чтобы противостоять атакам, которым подвергнутся спутники в случае подобных действий российских или китайских аппаратов. Он предсказал гибель спутников Штатов.

Специалист напомнил также о планах Китая, который намерен уже через два года вывести на орбиту, по его словам, мирные аппараты, которые будут предназначены для обслуживания собственных спутников. Однако политолог отмечает, что мирными они будут только «на бумаге». Он уверен, что их можно легко использовать, для того чтобы выводить из строя спутники и космические аппараты других государств. И Брайан Чау подчеркивает, что первый удар придется на Штаты.

Он считает, что если Вашингтон желает предотвратить подобные атаки, то он должен начать предпринимать соответствующие меры уже сейчас. Эксперт предлагает США разработать собственную систему мирных аппаратов, которые тоже должны быть выведены на орбиту для обслуживания спутников. Таким образом, полагает автор статьи, будет создана хотя бы небольшая защита. Однако он заявил, что это не решение проблемы, а только лишь толчок для дальнейшей работы, которая должна привести к необходимости разработки обороноспособности спутников.