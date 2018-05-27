Американский беспилотник 11 часов вел разведку у границ России

Беспилотное воздушное судно ВВС США RQ-4B Global Hawk находился у российских границ около 11 часов. О близости американского самолета стало известно накануне вечером.

Сообщается, что авиабазу Sigonella, которая расположена в Италии, беспилотник покинул утром, к 8:27 он уже пролетал над Украиной, а час спустя оказался над Польшей. Эта информация стала известна из данных авиационного ресурса PlaneRadar. После этого в течение нескольких часов воздушное судно кружило над Калининградской областью, затем держал курс к пограничным линиям Латвии и Эстонии. У западных границ Ленинградской и Псковской областей летательный аппарат находился около трех часов. Когда Global Hawk возвращался на свою авиабазу в Италии, он пролетел над Калининградом еще раз. Интересно, что этот же беспилотник в конце сентября уже появлялся вблизи территории России. Он вел разведку у берегов Крыма.

Отмечается, что беспилотники США уже были замечены рядом с границами России. Напомним, два американских воздушных судна в июне вели разведку на Черном море и Балтике. Подчеркивается, что они точно так же вылетали с итальянской авиабазы. Причем сначала летательные аппараты курсировали в воздушном пространстве Донбасса.

В мае летательное устройство США с территории Сицилии отправилось к границам Румынии и Украины. Отмечалось, что он намерен был осмотреть российские территории, которые прилегают к украинской территории.