Борисов не понимает, зачем всем массово скупать дорогостоящие "Арматы", ели танки Т-72 пользуются большим спросом на рынке и хорошо справляются с поставленными задачами. По его словам, российская армия не нуждается в Т-14.

Буквально недавно вице-премьер России Юрий Борисов пожаловался на то, что танки Т-14 на платформе "Армата" довольно дорого стоят, потому закупать их для российской армии совершенно не имеет смысла. По его словам, военнослужащие с успехом долгое время пользуются и выполняют поставленные задачи на Т-72, который пользуется большим спросом на рынке, и в сравнении с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" гораздо качественнее и эффективнее.

Борисов рассказал о том, что у России нет необходимости в закупке столь дорогостоящих танков, гораздо дешевле обходится модернизация старой техники.