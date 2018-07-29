Путин на катере поприветствовал всех участников Главного военно-морского парада на Неве

Сегодня, 11:22 \\ Военторг

Отмечается, что Путин взошел на катер вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, а также главнокомандующим ВМФ Владимиром Королевым. Таким образом российский лидер решил поприветствовать всех участников Главного военно-морского парада.

 Как известно, в воскресенье, 29 июля, в России празднуют День ВМФ РФ. В связи с этим в Петербурге проходит Главный военно-морской парад, на который прибыл президент России Владимир Путин. Так, на Кронштадском рейде уже выстроились более 12 кораблей, которые из-за своих размеров не смогли войти в акваторию Невы.

Путин в компании Шойгу и Королева взошел на катер, на котором объехал все боевые корабли и поприветствовал моряков.

Стоит отметить, что всего в Главном военном-параде страны примут участие более 40 боевых кораблей, самолетов и вертолетов, а также около 4 тысяч членов экипажа и военнослужащих ВМФ.

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Автор - Наталья Черная
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