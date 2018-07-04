В Сибири по тревоге подняли более 10 000 военных

Сигнал тревоги услышали военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Данный округ дислоцируется в Алтайском крае, Республике Тыва, а также на территории Новосибирской и Кемеровской областей.

Как сообщили в пресс-службе округа, военных подняли по учебной тревоге. Это было сделано для того, чтобы более 10 000 солдат продемонстрировали и отработали свою боевую готовность. Военным было нужно получить оружие, экипировку и боеприпасы, после этого они сняли военную технику с кратковременного хранения и вышли из парка боевого транспорта. Затем они совершили марш в район формирования.

Помимо этого, военные Сибири отрабатывали план действия при непредвиденных обстоятельствах. Так, было предложено продемонстрировать тактику во время того, как условный противник нападает на объекты особой важности.

В состав 41-й армии входят соединения мотострелков и артиллеристов, а также войска, которые занимаются противовоздушной обороной и осуществляют радиационную, химическую и биологическую защиту.