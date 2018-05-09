Американский танк времен ВОВ подняли со дна Баренцева моря

Американский средний танк M3 Lee времен Второй Мировой войны уже доставили в Североморск, где находится главная база Северного флота. Транспортировкой поднятой со дна военной машины занимался многофункциональный корабль тылового обеспечения «Эльбрус».

Как сообщается, танк ВМС США мог затонуть в начале 1943 года. Вблизи острова Кильдин, что в Баренцевом море, транспортное средство, находившееся на транспорте «Баллот», могло оказаться в воде из-за наезда на камни. Предполагается, что судно из-за плохой видимости выскочило на камни. Его частично разгрузили, но оно все равно затонуло во время шторма.

Исторический объект находится в расположении ремонтно-восстановительного батальона Северного флота. Американский танк времен ВОВ планирую восстанавливать. Специальные водолазы продолжают работать над тем, чтобы поднять со дна другие военные машины, которые находятся в Баренцевом море. Уже было поднято 5 танков, а M3 Lee является 6 по счету объектом.

На данный момент в акватории Баренцева моря работает команда водолазов и спасателей, которые на специальных судах, предназначенных для подъема техники со дна, продолжают выявлять и пытаться поднять все находки. По словам командующего Северным флотом адмирала Николай Евменова, танк США времен ВОВ был выявлен в ходе работ над архивными данными. Так, специалисты смогли обозначить место предполагаемого нахождения танка, после чего его исследовали водолазы и телеуправляемые аппараты.