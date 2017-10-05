Белый дом и Пентагон начали работы по созданию военно-космических сил США

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент Трамп уже распорядился и отдал свой приказ в Минобороны США. Формирование американских военно-космических сил в данный момент зашло на начальный этап, сообщила Сандерс.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп передал свое требование о создании таких войск в Пентагон. Он считает, что американские военные должны обладать военным превосходством в космосе. В Минобороны США также подтвердили, что там готовы приступить к формированию военно-космического войска.

Теперь же, о создании космического войска США рассказали и в Белом доме. Сара Сандерс рассказала, что процесс формирования такого типа войска будет проходить в сотрудничестве Белого дома с Министерством обороны и с прочими профильными ведомствами. Также она указала на начальный этап работ над созданием космических сил.

В Пентагоне также прокомментировали новость. Пресс-секретарь Дана Уайт рассказала, что формирование военно-космических сил США является «целенаправленным процессом», во время которого будет создана новая структура. Этот процесс, утверждает Уайт, уже скоро начнется.