Пентагон: США не несут ответственности за авиаудар по сирийскому Абу-Камалю

Представитель Министерства обороны США выступил с заявлением, в ходе которого подчеркнул, что ни коалиция, ни правительство страны не имеют отношения к нападению.

В Пентагоне ответили на информацию, которую накануне предоставил сирийский источник новостей SANA. По данным сотрудника американской структуры Эдриана Ранкайн-Галлоуэй, США не несут ответственности за авиаудар близ города Абу-Кемаль. По его словам, ни национальные ВВС, ни ВВС коалиции не использовали военную технику для совершения удара.

Ранее сирийские СМИ стали активно сообщать о том, что авиаудар по позициям армии президента Сирии Башара Асада предприняла коалиция США. В результате случившегося погибли несколько человек, еще несколько ранены.