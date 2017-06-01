Украина задумалась о кибервойсках

Секретарь нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил с заявлением, что в стране в ближайшем будущем могут появиться кибервойска. С данным заявлением он выступил во время открытия Центра по реагированию на кибернетические угрозы, сообщают СМИ.

Современные военные действия невозможны без киберзащиты. Одним из главных вопросов, который был рассмотрен в недавнем времени, подразумевал под собой создание кибервойск в Вооруженных силах Украины.

Турчинов прокомментиовал открытие Центра, задачейкоторого будет реагирование на кибернетическую опасность, что работа такого рода учреждения позволит локализовать подобные угрозы до их начала.