В США модернизировали мощнейшую неядерную бомбу. Об этом рассказали американские СМИ со ссылкой на официальный источник в правительстве.

Военные специалисты вплотную подошли к проблеме модернизации на новом уровне мощных боезарядов, что стоят на вооружении американской армии. Поступило сообщение, что подобные работы закончены с авиационной сверхмощной бомбой неядерного потенциала страны GBU-57.

Теперь ее возможности еще больше увеличились. Известно, что многотонную бомбу способен доставить до места потенциального применения специальный авиаборт. GBU-57 может с двумя с половиной тоннами взрывчатки проникать глубоко в грунт и там производить детонацию. В частности, такие бомбы можно использовать для скрытых подземных инфраструктурных объектов других стран.

Специалисты полагают, что Соединенные Штаты намереваются применить подобную бомбу для военных объектов, находящихся на территории КНДР в случае возникновения конфликта.

Ранее мы сообщали, что эксперты подсчитали количество погибших при ядерном ударе на Гавайские острова.