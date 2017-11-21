Турция заявила об уничтожении более 300 террористов в Африне

При проведении военной операции "Оливковая ветвь" турецкими солдатами уничтожено порядка 300 террористов в сирийском городе Африн.

Турция, входящая в состав НАТО, будет пресекать любые попытки распространения вооруженных групп, возле границ Ирака и Сирии, протяженность которых составляет 1350 км. Операция "Оливковая ветвь" взяла старт с 20 января и проводится в рамках закона. Как объяснило правительство Турции, проведение такого рода мероприятий необходимо для защиты границ от террористов. Также турецкой стороной был подчеркнут момент неприемлимости того, что одна сторона защищает свои границы, а вторая сторона снабжает оружием террористов и обе стороны относятся к НАТО. По утверждению министерства Турции, власти не дадут сделать торрористический коридор в этом районе. При проведении операции "Оливковая ветвь", идет защита не только Турции, но и Европейских границ.