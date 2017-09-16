Названо идеальное оружие России

Американские военные эксперты назвали идеальное оружие России. Им оказался ракетный передвижной комплекс «Панцирь-С».

Ряд специалистов в США посчитали, что именно этот военный комплекс российской армии превосходит все аналоги американцев, чем привели в замешательство экспертов. Они рассказали, что ЗРПК «Панцирь-С» можно смело считать на сегодняшний день превосходным оружием для отражения атак противника с воздуха, в том числе уничтожая попутно беспилотные летательные аппараты.

Также американские специалисты отметили знакомый многим комплекс С-400, который легко может поразить цели на небольшой высоте и вывести из строя любую авиатехнику.

Подобные ракетно-пушечные комплексы хорошо зарекомендовали себя в военной операции россиян в Сирии.

Напомним, что не так давно база в Хмеймим была атакована беспилотниками самодельного производства. При помощи ПЗРК все атаки были устранены без потери личного состава.