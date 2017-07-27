В Сети показали испытания нового ракетного комплекса Украины‍. «Гром-2» скоро сможет поступить на вооружение в несколько стран мира.

Ракетный комплекс уже несколько лет разрабатывают в Павлограде вместе со специалистами конструкторского бюро «Южное». Деньги на разработку нашлись после подписания соглашения с властями Саудовской Аравией. Они крайне заинтересованы в выпуске подобной техники украинского производства. В доведение этого проекта Эр-Рияд вложил более сорока миллионов долларов.

Отмечается, что комплекс по запуску ракет средней дальности «Гром-2» может поменять расклад сил в вооруженном противостоянии на Донбассе. Эксперты также сравнивают его с российским аналогом «Искандер». Однако, как говорят сами разработчики, до момента массового производства еще очень далеко.

Накануне в Сети появилось видео, где ракетный комплекс впервые испытывают. Ролики набирает большую популярность.