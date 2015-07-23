В армии России появятся акванавты

В армии России может появиться новое подразделение, состоящее из спасателей-водолазов. Акванавты смогут работать на глубине 400 метров.

Представители российского оборонного ведомства рассказали, что начата подготовка отряда спасателей-водолазов, которые смогут работать на глубоких подводных участках и решать поставленные перед ними задачи Министерства обороны РФ.

В настоящее время специалисты проходят первую совместную подготовку в Санкт-Петербурге, где располагается база НИИ спасания и подводных технологий. Известно, что подготовка будет включать в себя несколько основных этапов работы.

На следующей стадии становления особого отряда водолазов акванавты смогут обследовать указанный участок водоема, погружаясь с бортов спасательных судов ВМФ России.

Планируется, что они смогут долгое время проводить под водой на глубинах до четырехсот метров и ниже.