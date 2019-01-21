К берегам Украины отправился эсминец США с "Томагавками"

Об этом стало известно после исследования мониторинговых данных западных морских ресурсов. Американский военный корабль вошел в акваторию Черного моря 19 февраля.

Отечественные СМИ сообщают важную новость, согласно которой в Черном море продолжает свой путь ракетный эсминец Соединенных Штатов Америки "Дональд Кук". Известно, что на прошлой неделе он проводил учебные операции совместно с кораблями турецкого флота, а сейчас отправился к берегам Украины. Вскоре он должен прибыть в порт Одессы.

Военный корабль США оснащен крылатыми ракетами "Томагавк", которые способны поражать цель с расстояния одной тысячи 600 километров. На борту может находиться до 56 таких экземпляров. По этой причине за эсминцем сразу начали осуществлять слежение российские корабли "Орехово-Зуево" и "Иван Хурс". Они продолжают собирать информацию о проделываемых эсминцем "Дональд Кук" операциях с того момента, как он вошел в Черное море.