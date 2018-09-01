"Разведка": эксперт назвал возможную цель полета военного самолета США над Россией

Специалист отметил, что полет был зафиксирован над территорией Забайкальского края, где развернута войсковая армия и расположена ракетная бригада.

Известно, что сегодня утром сообщили о полете военного самолета над Россией. Как указали специалисты, воздушное судно принадлежало вооруженным силам США. В сети появился скриншот, на котором видно, что Boeing находится в небе над Забайкальским Краем.

В сети мнения пользователей разделилось. Одни не увидели ничего особенного в произошедшем событии и отреагировали очень спокойно: «И что такого? ДОН действует. Насчёт Ту-214ОН не знаю, а Ту-154 летал над Вашингтоном». Многие вспомнили о действии Договора по открытому небу, в соответствии с которым государствам-членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Однако некоторые продемонстрировали слишком резкое отношение. «Это война!?», «Сегодня над Байкалом, завтра - над Москвой... А послезавтра чего ? Бомбы скидывать на Москву начнёт...?» - пишут пользователи в интернете.

Военный эксперт Виктор Мураховский выдвинул свою версию полета военного самолета ВВС США над российской территорией. Он отметил, что более вероятная версия этого мероприятия объясняется очень просто – разведкой. Эксперт рассказал, что в настоящее время происходит перевооружение на новейшую модификацию комплекса «Искандер-М», который с ракетой 9М729. Мураховский полагает, что это одна из целей визита военного самолета. При этом, что интересно, официального объявления о том, что будет происходить перевооружение, не было. Так посчитали представители США, заметил эксперт.