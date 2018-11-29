Военный эксперт рассказал, за сколько "Циркон" поразит цели в США

Сегодня, 08:51 \\ Военторг / Точка зрения

По его словам, хотя пуск гиперзвуковых ракет можно обнаружить, защититься от них невозможно — они буквально прошивает любую систему Противовоздушной и Противоракетной обороны.

 Накануне журналисты одного из российских информационных изданий пообщались с Всеволодом Хмыровым, который был признан Героем России и раньше служил контр-адмиралом Военно-морского флота РФ. На своей практике ему удавалось работать с гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Циркон", а потому он знает, за сколько она способна поразить цель, и согласился об этом рассказать.

 Согласно данным, которые предоставил военный эксперт, если в качестве цели будут выбраны центры принятия решений в США, а рекеты будут выпущены из ближайших к ним российских кораблей (то есть с расстояния примерно 500 километров от берега), первые будут достигнуты за пять минут. В Вашингтоне до сих пор считают, что их центры в Северной Америке остаются в недосягаемости для России, однако это не так, подчеркнул он.

Ранее отечественные СМИ сообщили, что "Циркон" готовят к испытаниям на таких атомных ракетных крейсерах как "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий".

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Автор - Мартина Корф
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