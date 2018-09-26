Лазерное оружие ополченцев ЛНР напугало бойцов ВСУ

Украинские военнослужащие выступили с заявлением, что ополченцы Луганской народной республики (ЛНР) применяют против них «лазерное оружие».

Обвинения в использовании донбасскими ополченцами лазерных лучей были опубликованы 9 февраля на веб-странице Государственной пограничной службы Украины. Как утверждают бойцы ВСУ, со стороны ЛНР исходят странные светло-фиолетовые лучи с периодичность в 2-3 минуты. Именно эти лучи военные и прозвали «лазерным оружием». Отмечается, что источник «опасных лучей» неизвестен, как и точная принадлежность излучения к новому виду вооружений.

В ведомстве подчеркнули, что в период с 2016 по 2018 год некоторые украинские пограничники якобы оказались жертвами данного оружия, пострадавшими при наблюдении за противником через оптические приборы. Арсен Аваков, возглавляющий МВД Украины, также в 2018 году выдвигал против России обвинения в использовании «нового лазерного оружия».

Однако пользователи Сети не только не восприняли всерьёз заявления украинских военных, но и стали шутить, что бравых солдатов могла напугать банальная дискотека и «зеркальный шар». Некоторые отметили, что военным надо меньше смотреть фантастических фильмов.