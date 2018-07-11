Пассажиры застряли на Кубе в результате раннего отправления круиза

Оказалось, что круиз отправился в путь на два часа раньше запланированного времени.

Отпуск Кевина Рорера и его подруги внезапно закончился в столице Кубы, городе Гавана, после того как лайнер отправился без них продолжать четырёхдневный круиз по Карибскому морю. Согласно местным новостям, пара вернулась на пристань за час до официально указанного времени отправления круиза в 5 вечера по местному времени. В итоге оказалось, что круиз «Норвежское небо» уже давно отправился в путь. Пара смогла забронировать рейс домой, после чего Рорер связался с группой по защите прав потребителей.

«В конце концов, путешественник обязан знать, когда нужно вернуться на борт этого судна. Если вы пропустите свой круиз, то за возмещением обратиться уже не сможете», - сказал Мишель Куш-Фридман, представляющая турагенство, которое предоставило круиз. Он также подметил тот факт, что якобы изменения в расписании были объявлены заранее, хотя этот момент нигде не было указан в официальных бумагах. Невезучая пара не намерена сдаваться и будет добиваться справедливости через выше стоящие инстанции.