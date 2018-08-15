США заявили о намерении возобновить программу по модернизации термоядерной боеголовки

Национальное управление ядерной безопасности США заявила о своих намерениях вновь начать работу над программой, предусматривающей модернизацию ядерной боеголовки W78, приостановленной в 2014 году. Эксперты считают, что подобными намерениями Вашингтон увеличивает вероятность возникновения ядерного противостояния с Москвой.

Согласно отчёту Счётной палаты США, в рамках осуществления программы на модернизацию термоядерной боеголовки W78 планируется выделить $10-15 миллиардов. Кроме того, в отчёте подчёркивается необходимость учесть внешние риски осуществления программы, которые связаны с обновлением производственной базы.

Боеголовка W78 является одной из двух боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, принадлежащих американским ВВС. Исходя из предоставленных документов, эксперты пришли к мнению, что Пентагон имеет большие планы на её дальнейшее использование. Также эксперты отмечают, что отчёт появился на фоне заявления Белого дома о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее сенатор Джим Инхоф признал, что в настоящее время в ряде военных аспектов Россия и Китай превосходят Америку.