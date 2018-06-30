В Австралии скончался мускулистый кенгуру, который был звездой Интернета

В Австралии умер знаменитый кенгуру, которого пользователи Сети прозвали «Шварценеггером» в мире животных.

Сообщается, что мускулистый кенгуру по имени Роджер умер 8 декабря в возрасте 12 лет. При жизни животное получило известность во всем мире благодаря своему фантастическому телосложению, которое выгодно отличало Роджера от других кенгуру. Напомним, что мускулистый кенгуру стал настоящей интернет-сенсацией в 2015 году.

Животное прославилось после того, как в Интернете появились фотографии, показывающие его огромный мышцы. Кенгуру жил в заповеднике на территории города Алис-Спрингс, где его и похоронят местные жители.