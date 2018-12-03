СМИ: Из-за Меган Маркл уволилась помощница, которая проработала во дворце 17 лет

Представители королевского дворца подтвердили слухи в СМИ о том, что помощница Саманта Коэн все-таки покидает свою престижную должность.

Стало известно, что Меган Маркл потеряет уже вторую помощницу, которую ей назначила королева Елизавета сразу же после свадьбы с принцем Гарри. Личный секретарь герцогини 50-летняя Саманта Коэн объявила, что уходит из дворца после рождения королевского ребенка. Инсайдеры утверждают, что Саманта просто не смогла выдержать капризного и жесткого характера супруги принца Гарри.

Сообщается, что Саманта Коэн служила королевской семье в течение 17 лет, однако теперь действительно собирается уходить со дворца. Напомним, что мисс Коэн было поручено обучить новоиспечённую герцогиню Сассекскую всем тонкостям королевского протокола и этикета.