В Калифорнии пес почти месяц ждал хозяев возле сгоревшего дома

Пес по кличке Мэдисон почти целый месяц ждал на пепелище возвращения своих хозяев, которые были вынуждены покинуть дом из-за крупных пожаров в Калифорнии, которые удалось локализовать только спустя месяц после их начала.

Об этом рассказали в местной организации по спасению бездомных животных K9 Paw Print Rescue. Одна из сотрудниц сообщила, что следила за животным. Она подкармливала собаку, пока та верно ждала своих хозяев и охраняла их дом. Надо отметить, что все старания пса были не напрасны. Владельцы действительно вернулись спустя месяц, где их встретил преданный друг. Известно, что семья не забрала собаку с собой, когда покидала дом во время эвакуационных мероприятий.

Об этом сотрудники службы по спасению животных написали в социальной сети Facebook, опубликовав запись, где сообщили о Мэдисоне. К посту они приложили фотографии. Они отметили, что хозяева просто не смогли добраться до него, когда разгорелся пожар. Все это время семья молилась о том, чтобы с их питомцем было все в порядке.

Известно, что пожар в Калифорнии, который начался в ноябре, стал самым разрушительным в истории штата. Сообщается, что число жертв превышает 80 человек, еще сотни человек числятся пропавшими без вести.