17 тонн кокаина у берегов Латинской Америки обнаружили ВМС Канады

Международная операция по борьбе с контрабандой наркотиков Caribbe в очередной раз доказала свою эффективность. ВМС Канады прервали доставку в Северную Америку 17 тонн кокаина. Об этом стало известно из министерства национальной обороны Канады.

Операция Caribbe завершилась вчера, 7 декабря. Перехват 17 тонн кокаина произошел во время осенней сессии, продолжающейся с октября по декабрь. Остановить преступников в водах Латинской Америки удалось благодаря задействованным кораблям HMCS Edmonton, HMCS Nanaimo и HMCS Moncton, В операции участвовал разведывательный самолет CP-140 Aurora, Береговая охрана США и целевая группа «Юг».

Впервые мероприятие по борьбе с незаконной провозкой наркотических веществ Caribbe была проведена в 2006 году. Тогда в ней приняли участие такие страны как Канада, США, Испания, Нидерланды, Франция, Великобритания. Суть операции заключается в наблюдении за водами Карибского бассейна, Мексиканского залива, а также тихоокеанских берегов Латинской Америки, особенно - Эквадор и Колумбия.

В конце ноября стало известно о найденных в Польше 170 килограммах кокаина. Злоумышленники воспользовались доставкой в страну бананов и просто спрятали пакеты с наркотиком в обычные ящики под фрукты. Полиция сразу приступила к обыску других торговых точек, а также установлению личностей поставщиков.