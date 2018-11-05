Рабочие должности в Японии смогут занимать иностранцы

Парламент Японии внес поправки в трудовое законодательство. Иностранную рабочую силу можно будет использовать в строительной, сельскохозяйственной и других сферах физического труда.

После войны на территории Японии действовал жесткий запрет на то, чтобы иммигранты могли занимать рабочие должности. Такие граждане могли получить официальное разрешение только на работу в областях, требующих высокой квалификации: преподавание, музыка, спорт, наука. К физическому труду иммигрантов не подпускали.

Однако Япония вынуждена была пересмотреть свою законодательную базу в отношении иностранных рабочих. Причиной этому послужил недостаток рабочих в строительстве, сельском хозяйстве, судостроении, а также в уходе за больными и пожилыми людьми. Иностранцам, претендующим на места в этих сферах, выдадут визу сроком до 5 лет. При этом, свои семьи привозить в Японию они не смогут. Обязательным условием также является хорошее владение японским языком. За подобные изменения проголосовала Либерально-демократическая партия совместно с правящей коалицией.

Закон также изменился и в отношении высококвалифицированных рабочих из-за рубежа. Они получат право продлевать визу на неограниченный срок и даже получить в будущем вид на жительство. Они смогут привезти в Японию своих родных.

Поправки вступают в силу в апреле 2019 года.