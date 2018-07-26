Йылдырым: взаимодействие России и Турции является обеспечением стабильности

Председатель парламента Турции высказал свое мнение, суть которого заключалась в том, что взаимодействие турецкого и российского государств является гарантом стабильности.

Он сделал акцент на том, что это положение необходимо еще больше укрепить. По словам Йылдырыма, это возлагает значительную ответственность, поскольку необходимо предвидеть сомнительные действия, которые могли бы навредить.

Кроме того, Йылдырым встретился с президентом Ирана. Спикер прибыл в Тегеран для участия во втором заседании спикеров парламентов. Накануне он встретился с иранским коллегой и председателем комитета Госдумы России по международным делам.

Также стоит отметить тот факт, что Йылдырым получил от Володина приглашение посетить Россию в следующем году. Он выразил надежду на то, что парламенты двух стран придут к решению подписать соглашение о создании двусторонней комиссии высокого уровня.