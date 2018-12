В гольф-клубе Трампа трудятся нелегальные эмигранты. По словам одной из домработниц, о незаконном положении сотрудников знали и унижали их.

Выяснилось, в гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси числились на службе нелегальные эмигранты. Одна из них, Викторина Моралес, дала откровенное интервью The New York Times.

Женщина рассказала, что прибыла из Гватемалы еще в 1999 году. Домработницей к будущему президенту она устроилась в 2013 году. Другая сотрудница гольф-клуба, Сандра Диас, проработала на Трампа три года (2010 – 2013 гг.). Сейчас она находится в стране на легальных условиях.

Женщины сами решили придать огласке ситуацию, так как они считают себя пострадавшими. Моралес заявляет, что стала жертвой политики Трампа относительно нетерпимости к мигрантам.

Victorina Morales and Ms. Diaz approached The New York Times through their New Jersey lawyer, Anibal Romero, who is representing them on immigration matters.https://t.co/M0YLSKhHUN