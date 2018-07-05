Кейт Миддлтон высмеяли за состарившееся лицо

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Кейт Миддлтон высмеяли за состарившееся лицо. Критике герцогиня подверглась после мероприятия для семей британских военнослужащих в честь Рождества. Об этом пишет The Sun.

 На фотоснимках с праздника отчетливо видны глубокие морщинки на лбу Кейт. Пользователи Twitter не постеснялись высказаться на этот счет.

Поклонники отметили, что 36-летняя Миддлтон выглядит на 55 лет. Маме троих детей посоветовали заняться собой и обратиться к косметологу. Некоторые удивились тому, как можно выглядеть такой усталой и неухоженной при наличии большого количества слуг.

 Сравнили Кейт Миддлтон и с ее новой родственницей Меган Маркл, которая старше на год. По мнению пользователей Сети, супруга принца Гарри выглядит гораздо лучше и моложе.

В довершении всего, высмеяли не только состарившееся лицо, но и наряд герцогини. Его также назвали скучным и подходящим исключительно для старушек.

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Автор - Мария Титова
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