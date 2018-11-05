Новый год человечество не встретит – планете предрекли апокалипсис. По новым данным конец света состоится 16 декабря. Всему виной таинственная планета Нибиру.

Сторонники апокалиптичной теории уверены, что трагедии не избежать. Они уверены, что вся предновогодняя суета и подготовка к встрече нового года не имеют смысла. Ведь Земля будет уничтожена раньше.

Однако эти же эксперты уже готовили Землю к апокалипсису. По их прошлым данным, Нибиру должна была столкнуться с нашей планетой еще в августе.

Но сторонники теории о конце света уверены, что Нибиру уже вошла в Солнечную систему. 16 декабря она столкнется или с Юпитером, или с Марсом. Гигантские обломки сдвинут Землю с орбиты. Таким образом, все человечество погибнет, так как воцарится вселенский холод и мрак.

В NASA опровергают все гипотезы существования таинственной планеты. Специалисты Пермского госуниверситета также поддерживают эту позицию, успокаивая тревожных людей тем, что это всего лишь древнешумерская легенда.