Сиамских близнецов успешно разделили во Флориде. Как сообщает Daily Mail, девочек уже готовят к выписке.

Девочки Джеси и Реми Питре появились на свет в мае 2018 года. У сестер оказалась сросшаяся печень и кишечник.

Врачи из Флориды выразили готовность прооперировать сиамских близнецов и разделить их, так как это не самый сложный случай (иногда у близнецов один на двоих головной мозг). Врачи объясняют, что по техническим показателям разделить сестер удалось еще 23 июля. Но после этого девочкам требовалось провести еще ряд операций, которые закончились только к декабрю.

Помимо того, что врачи разделяли органы сиамских близнецов, необходимо было осуществить пересадку кожи на новые участки тела. Медицинское вмешательство прошло успешно. Близняшек готовят к выписке, которая назначена на 8 декабря.

Специалисты отмечают, что в 70% случаев сиамские близнецы – девочки. Большинство из них рождаются мертвыми.