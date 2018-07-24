Сиамских близнецов успешно разделили во Флориде

Сегодня, 05:45 \\ В мире

Сиамских близнецов успешно разделили во Флориде. Как сообщает Daily Mail, девочек уже готовят к выписке.

 Девочки Джеси и Реми Питре появились на свет в мае 2018 года. У сестер оказалась сросшаяся печень и кишечник.

Врачи из Флориды выразили готовность прооперировать сиамских близнецов и разделить их, так как это не самый сложный случай (иногда у близнецов один на двоих головной мозг). Врачи объясняют, что по техническим показателям разделить сестер удалось еще 23 июля. Но после этого девочкам требовалось провести еще ряд операций, которые закончились только к декабрю.

Помимо того, что врачи разделяли органы сиамских близнецов, необходимо было осуществить пересадку кожи на новые участки тела. Медицинское вмешательство прошло успешно. Близняшек готовят к выписке, которая назначена на 8 декабря.

Специалисты отмечают, что в 70% случаев сиамские близнецы – девочки. Большинство из них рождаются мертвыми.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продали на аукционе

Личные вещи основателя знаменитого журнала Playboy Хью Хефнера были распроданы в минувшую субботу на аукционе Julien's Auction в Лос-Анджелесе.

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Глава «Энергомаш» рассказал о совместной с Китаем работе по созданию ракетных двигателей

Россия и Китай намерены совместно работать над созданием метанового и водородного...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

3 декабря запланирован запуск космического корабля «Союз» к МКС

Первым после аварии ракеты «Союз-ФГ» 3 декабря стартует космический корабль «Союз МС-11»...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ