Шон Пенн собирается снять фильм про журналиста Джамала Хашкаджи

Известный американский актёр и режиссёр отправился в Стамбул для съёмок документального фильма про убитого журналиста из Саудовской Аравии.

Режиссёр уже прибыл в Турцию, как сообщает местное издание Hurriyet. Его сопровождает команда из 10 человек, в том числе и охранники. Пенн уже отснял кадры у здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит сотрудник СМИ. Также были проведены съёмки в городской прокуратуре. Режиссёр собирается встретиться с невестой погибшего журналиста Хатидже Дженгиз, чтобы взять у неё интервью.

Джамал Хашкаджи был известен статьями, в которых критически отзывался о политике Эр-Рияда. Журналист пропал 2 октября во время визита генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября власти заявили о смерти Хашкаджи, произошедшей в результате конфликта. Инцидент вызвал широкое обсуждение в обществе, а также осуждение мирового сообщества, которое призвало Эр-Рияд выяснить все обстоятельства случившегося. Расследованием преступления занимается и ЦРУ.

Ранее сайт телеканала CNN опубликовал ссылку на сообщения журналиста в мессенджере WhatsApp.