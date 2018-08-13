В США фигуранты «панамского досье» обвинены в мошенничестве

Сегодня, 17:06 \\ В мире

Как стало известно, в Соединенных Штатах были предъявлены обвинения в мошенничестве четырем фигурантам «панамского досье». Данная информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

Исходя из сделанного заявления, подозреваемые месте с панамской глобальной юридической компанией Mossack Fonseca Co участвовали в преступных схемах. Кроме того, их обвиняют в отмывании денег и налоговых махинациях. Незадолго до открытия уголовного дела компания Mossack Fonseca объявила о том, что закрывается. Именно из базы данных этой компании произошла утечка информации, что повлекло за собой начало расследования связей политиков и бизнесменов из более чем 50 стран.

Также стоит отметить тот факт, что российский миллиардер подал в суд на Министерство финансов США. Причиной жалобы стали негативные последствия для его бизнеса, которые возникли в результате попадания под санкции в январе этого года. Он делает акцент на том, что расследовании в отношении связей бизнесменов России с президентом страны и политической элитой проводилось не достаточно хорошо. Примечательно, что в начале этого года Минфин США опубликовало список российских бизнесменов, которые попали под санкции. Большинство фамилий совпало с рейтингом самых богатых граждан страны.

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Автор - Алевтина Сергеева
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