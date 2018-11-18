Фотограф в Англии снял облако, которое напоминает королеву Елизавету

Сегодня, 15:56 \\ В мире

Интернет-пользователи оценили удивительный кадр облаков, на котором можно увидеть облик королевы Елизаветы.

Фотограф Ян Селачек в Англии запечатлел удивительное облако, которое по своей форме напоминало профиль королевы Елизаветы. Мужчина сообщил, что именно в таком виде можно увидеть королеву на монетах. По словам фотографа, в тот день он фотографировал грозу и совершенно не ожидал сделать такой уникальный кадр.

Сообщается, что Ян Селачек в облаке рассмотрел лицо королевы уже при редактировании изображения. Пользователи Сети, которые увидели полученный снимок, были в восторге и оценили сходство скоплений туч с королевой.

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Автор - Светлана Тарабан
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