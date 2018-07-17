Белый дом предлагает ввести пошлину за предоставление убежища в США. В администрации президента разрабатывают соответствующий законопроект. Об этом сообщает BuzzFeed News.

В США планируют взимать пошлину с иммигрантов, которые подают заявление с просьбой предоставить убежище. Как сообщается, Белый дом еще не утвердил окончательную версию проекта. Он находится в стадии разработки. Однако уже сейчас известно, что пошлина за подачу документов составит 50 долларов.

Такой суммой будут облагаться те, кто уже находится на территории Штатов. Иммигранты, которые будут сообщать, что опасаются за свою жизнь при переходе границы, не будут вносить пошлину. Также это будет касаться тех, кто ходатайствует о защите в ходе процедуры депортации.