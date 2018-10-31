Составлен список лучших фильмов 2018 года

Американский институт киноискусства составил список лучших фильмов 2018 года. В топ-10 фильмов по их версии, входят самые разнообразные жанры, начиная от романтических лент, заканчивая безумными фантастическими фильмами.

Так, одной из лучших картин стал фильм-мюзикл режиссёра и актёра Брэдли Купера «Звезда родилась» об кантри-певце по имени Джексон Мейн. Эта картина стала режиссёрским дебютом Купера.

Кроме того, звание лучших фильмов 2018 года заслужили картины «Чёрная пантера», режиссёром которой является Райан Куглер, а также драма «Фаворитка», снятая Йоргосом Лантимосом.

Также в топ-10 вошли: американский фильм ужасов «Тихое место» от Джона Красински, драма «Восьмой класс», романтично-драматичный фильм «Если Бил-стрит могла бы заговорить», снятый по одноименному роману, музыкальная картина «Мэри Поппинс возвращается», комедия «Чёрный клановец», детективный триллер «Дневник пастыря» и биографичная комедийная драма «Зелёная книга».

Фильм «Рома», рассказывающий про жизнь обеспеченной мексиканской семьи в начале 1970-х годов, удостоен отдельной наградой от института киноискусств.