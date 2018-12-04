Уникальное регулируемое седло разработала китаянка. Девушка является студенткой университета. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

19-летняя Хань Синьи проходит обучение в Педагогического университета Внутренней Монголии. В этом районе Китая популярным занятием и развлечением является верховая езда. Многие туристы съезжаются именно сюда для того, чтобы прокатиться верхом.

Хань Синьи выяснила, что туристы часто приезжают целыми семьями. Они хотят покататься на лошадях вместе со своими детьми. Но этому препятствует маленькое седло. Оно рассчитано на одно человека. Садиться вдвоем в него неудобно.

Этот факт сподвиг китаянку заняться разработкой новой модели седла, которое станет более функциональным. Новое седло стало уникальным за счет того, что его можно регулировать. Теперь совместные верховые прогулки не будут вызывать затруднений.

В апреле этого года девушка подала документы на патент приспособления, а в мае получила все необходимые документы на право использовать свое изобретение.