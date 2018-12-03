Порошенко дважды пытался дозвониться до Путина

Как стало известно журналистам, президент Украины дважды пытался связаться с Владимиром Путиным, но в Кремле не захотели идти на контакт с провокатором.

Отмечается, что это связано с инцидентом, который произошел в Керченском проливе ранее. Провокация ухудшила и без того непростые отношения Москвы и Киева. Информацию о попытках Петра Порошенко наладить контакт с главой российского государства подтвердил пресс-секретарь президента. Украинский лидер пытался дозвониться до Путина сразу после инцидента, а через несколько дней глава российского государства дал жесткую оценку политике Украины.

Также стоит отметить тот факт, что София Ротару отказалась выступать в России в связи с произошедшим. Данное решение певицы прокомментировал Лоза. Согласно его словам, женщина приняла подобное решение не столько из идейных соображений, сколько из опасений возможных последствий выступления на территории России. Для нее как гражданки Украины это может быть чревато определенными сложностями. Ранее 1 декабря поступила информация о том, что певица София Ротару отменила поездку в Москву на фестиваль «Песня года», чтобы не ухудшать положение дел.