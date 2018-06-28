Что внутри - неизвестно: в Испании был похищен сейф из Фонда Франсиско Франко

Как стало известно журналистам, неизвестные похитили сейф из Фонда Франсиско Франко в Мадриде. Но полиция не сообщает информацию о том, что именно находилось внутри. В данный момент времени представители правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, которые находились в офисе.

По имеющимся данным из официальных источников, похитители вскрыли входной замок и успели скрыться до приезда оперативной группы, которая среагировала на сигнализацию. Организация существует на пожертвования членов. Испанские СМИ сообщают, что в фонде хранятся многочисленные документы, в том числе секретные. Впрочем, руководство организации данную информацию опровергает.

Также стоит отметить тот акт, что Испания хочет избавиться от останков диктатора Франсиско Франко. Именно за это проголосовал испанский парламент. 176 парламентариев проголосовали за инициативу, 165 воздержались, а против высказались двое. Социалистическое правительство надеется, что решение успокоит общество, для которого период правления этого человека кажется жутким. В 2017 году уже выносился на голосование в парламенте этот вопрос, но инициатива так и не была реализована. Как отмечается, мемориал все еще является местом почитания диктатора у сторонников его правления. Ежегодно в ноябре Фонд Франсиско Франко организует в мавзолее церемонии памяти генералиссимуса.

В этом году в Мадриде начали переименовывать улицы, при том массово. Переименовываются улицы, получившие свое название в честь деятелей эпохи франкизма. В общей сложности в городе должны переименовать сорок девять улиц. Комиссия испанского государства по исторической памяти вынесла решение, в соответствии с которым необходимо переименовать 52 улицы в Мадриде, но по нескольким случаям осуществляется проверка.