Очевидцы утверждают, что видели исчезновение «путешественника во времени»

В Мельбурне простые жители заметили, как человек буквально растворился в воздухе.

Потрясенные очевидцы из Мельбурна были шокированы, когда собственными глазами встретили «путешественник во времени». Местные жители сообщили, что видели перехода, который буквально растворяется в воздухе за несколько секунд до того, как взрывается грузовик. Очевидцы заявили, что человек явно знал, что произойдет большой взрыв, а потому просто исчез.

Шокирующие кадры сразу же попали в глобальную Сеть и ужаснули интернет-пользователей. Напомним, что ранее «гость из будущего» по имени Ной предсказал, что гуманоиды с другой планеты прибудут на Землю в 2028 году.