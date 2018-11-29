Очевидцы утверждают, что видели исчезновение «путешественника во времени»

Сегодня, 11:26 \\ В мире

В Мельбурне простые жители заметили, как человек буквально растворился в воздухе.

Потрясенные очевидцы из Мельбурна были шокированы, когда собственными глазами встретили «путешественник во времени». Местные жители сообщили, что видели перехода, который буквально растворяется в воздухе за несколько секунд до того, как взрывается грузовик. Очевидцы заявили, что человек явно знал, что произойдет большой взрыв, а потому просто исчез.

Шокирующие кадры сразу же попали в глобальную Сеть и ужаснули интернет-пользователей. Напомним, что ранее «гость из будущего» по имени Ной предсказал, что гуманоиды с другой планеты прибудут на Землю в 2028 году.

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Автор - Светлана Тарабан
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