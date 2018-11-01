Власти Амстердама избавились от «визитной карточки» города

Власти Амстердама (Нидерланды) избавились от «визитной карточки» города. Демонтировали инсталляцию в виде больших букв бело-красного цвета: I Amsterdam. Об этом сообщило издание de Volkskrant.

В 2004 году на площади перед художественным музеем Рейксмюсеум был установлена арт-объект, который стал «визитной карточкой» Амстердама. Многие туристы специально приезжали на площадь у музея, чтобы сделать снимок с надписью.

Сообщается, что с предложением о демонтаже выступила политическая партия «Зеленые левые». Представители организации объяснили, что надпись «I Amsterdam» олицетворяет индивидуализм в высшей форме. Это не согласуется с установкой властей о том, что город стремится быть «солидарным и разнообразным».

Большая часть депутатов городского совета выступила в поддержку инициативы.

Однако местные экскурсоводы по Амстердаму выражают опасения на тот счет, что демонтаж может повлиять на туристический поток, который, вероятнее всего, уменьшится.