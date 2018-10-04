Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в приемной болгарского президента

Сегодня, 22:50 \\ В мире

Как стало известно, вооруженный 72-летний мужчина был задержан в приемной администрации президента Болгарии. Отмечается, что при нем был пистолет с двумя патронами. Сам Румен Радев во время инцидента в здании отсутствовал.

Задержанный мужчина ворвался вечером в приемную президента через боковой вход.Он попросил провести его на прием к главе государства, но сотрудники администрации были вынуждены отказать. После этого вооруженный человек начал угрожать чиновникам, в результате чего он был задержан сотрудниками жандармерии. В настоящее время пенсионер задержан, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Также стоит отметить тот факт, что национальный авиаперевозчик Болгарии приостановил рейсы на территорию Украины из-за введенного Петром Порошенко военного положения. Рейсы будут продолжены по мере того, как ситуация на Украине нормализуется. Между тем, украинская авиакомпания не так давно заявила о том, что военное положение никак не отразится на авиасообщении внутри страны.

В Болгарии назревает народное восстание. В крупных городах собираются толпы протестующих против низкой заработной платы, дорого топлива и введения новой системы для страхования гражданской ответственности. Недовольные болгары собираются в большие группы, на помощь им приходят автомобилисты. В начале неделе порядка 550 автомобилей перекрыли контрольно-пропускной пункт Кулата на границе с Грецией. Результатом акции движение в обоих направлениях было остановлено. Болгарские СМИ обходят эти протесты стороной.

Полиция применяет чрезмерные меры для борьбы с протестующими. Болгария и ОАЭ усилят сотрудничество в сельском хозяйстве. Во время официальной встречи были обсуждены вопросы инвестиционные возможности страны.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

СМИ: Отец Меган Маркл осудил Кейт Миддлтон за нападки на его дочь

Родной отец Меган Маркл решил впервые прокомментировать сложные отношения между его дочерью и герцогиней Кейт Миддлтон.

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Меган Маркл испортила дружбу принца Гарри и Кейт Миддлтон – источник

Кейт Миддлтон и принц Гарри практически прекратили своё общение из-за ревностной Меган...

В руках ученых 50 лет находилось кольцо Понтия Пилата

Израильские специалисты смогли расшифровать надписи на медном кольце, найденном 50 лет...

Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продали на аукционе

Личные вещи основателя знаменитого журнала Playboy Хью Хефнера были распроданы в минувшую...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ