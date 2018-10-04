Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в приемной болгарского президента

Как стало известно, вооруженный 72-летний мужчина был задержан в приемной администрации президента Болгарии. Отмечается, что при нем был пистолет с двумя патронами. Сам Румен Радев во время инцидента в здании отсутствовал.

Задержанный мужчина ворвался вечером в приемную президента через боковой вход.Он попросил провести его на прием к главе государства, но сотрудники администрации были вынуждены отказать. После этого вооруженный человек начал угрожать чиновникам, в результате чего он был задержан сотрудниками жандармерии. В настоящее время пенсионер задержан, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Также стоит отметить тот факт, что национальный авиаперевозчик Болгарии приостановил рейсы на территорию Украины из-за введенного Петром Порошенко военного положения. Рейсы будут продолжены по мере того, как ситуация на Украине нормализуется. Между тем, украинская авиакомпания не так давно заявила о том, что военное положение никак не отразится на авиасообщении внутри страны.

В Болгарии назревает народное восстание. В крупных городах собираются толпы протестующих против низкой заработной платы, дорого топлива и введения новой системы для страхования гражданской ответственности. Недовольные болгары собираются в большие группы, на помощь им приходят автомобилисты. В начале неделе порядка 550 автомобилей перекрыли контрольно-пропускной пункт Кулата на границе с Грецией. Результатом акции движение в обоих направлениях было остановлено. Болгарские СМИ обходят эти протесты стороной.

Полиция применяет чрезмерные меры для борьбы с протестующими. Болгария и ОАЭ усилят сотрудничество в сельском хозяйстве. Во время официальной встречи были обсуждены вопросы инвестиционные возможности страны.