Микробиологи нашли фекальные бактерии на тачскринах в McDonald's в Великобритании

Сегодня, 16:40 \\ В мире

Британские учёные отметили, что опасные организмы обитали на всех поверхностях, которые были исследованы в ходе работы.

Тачскрины, которые установлены во многих McDonald's во всём мире, в том числе и в Великобритании, служат не желающим стоять в очереди посетителям удобным инструментом для заказа любимых лакомств. Исследование проводилось по инициативе британского новостного портала Metro при поддержке микробиологов из Лондонского университета Метрополитен. Учёные заявили, что сами были шокированы тем, что на поверхности тачскринов скрывается настолько бурная и опасная жизнь.

Среди бактерий, которые удалось найти микробиологам, были группы кишечных и фекальных организмов: энтерококки, бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, листерия и многие другие, которые грозят посетителям заведений не только пищевыми отравлениями, но и заражением крови или нарушением беременности. Каждая группа бактерий может привести посетителя McDonald's на больничную койку, поскольку многие пренебрегают мытьём рук перед приёмом пищи в фастфудах. Поэтому микробиологи в который раз напоминают о важности соблюдения гигиены.

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Автор - Олеся Куприна
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